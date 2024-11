Secoloditalia.it - Canone Rai, la maggioranza sotto in Commissione. L’opposizione “starnazza”, ma l’incidente finisce lì

Incidente al Senato per lache è andatainBilancio, sull’emendamento della Lega al dl Fisco che prevedeva la riduzione delRai da 90 a 70 euro. Forza Italia ha votato con le opposizione e il testo è stato respinto con 12 voti contrari e 10 a favore. Fonti di Palazzo Chigi hanno ricordato che “il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L’inciampo dellasul tema del taglio delRai non giova a nessuno”. L’episodio è stato strumentalizzato dal, che lo ha voluto presentare come il segno di una coalizione “in frantumi”, ma gli stessi protagonisti hanno chiarito che si tratta di una questione legata all’esclusivo merito dell’emendamento e che quanto accaduto non è in alcun modo indicatore di problemi di natura politica.