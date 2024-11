Ilfattoquotidiano.it - “Cairo vendi il Torino”: l’appello dei tifosi granata che ha intasato l’algoritmo di TikTok

Voleva essere una protesta contro il presidente, ora è diventato un vero e proprio trend sui social. “il” è il commento che nelle ultime settimane sta spopolando su. Sotto qualsiasi video. Una richiesta diventata virale in pochissimo tempo e che sta intasando ogni conversazione sulla piattaforma, anche in contesti lontanamente comparabili con il calcio. “Vi racconto la mia giornata in università”, la risposta degli utenti “il”; “I migliori punti di Jannik Sinner nel 2024” e ancora: “il”. Molti di loro, content creator e influencer, non riescono a darsi una spiegazione e chiedono chiarimenti. Idel clubreplicano sempre con la stessa frase: “il”.“il” spopola suContestazioni sugli spalti, dalla curva maratona e ora anche sui social.