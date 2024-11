Caffè, a New York prezzi all'ingrosso ai massimi da 40 anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – Si rischiano nuovi rincari nei mesi a venire sulla tazzina al bar e non solo. A 3,18 dollari la libbra (poco meno di mezzo chilogrammo) idei contratti futures sulnegoziati a New(qualità arabica) hanno ormai ampiamente superato itoccati nel 2010 e sono arrivati a livelli che non si registravano da quarant’a questa parte. Secondo il Financial Times bisogna infatti risalire al 1977 per trovare valori analoghi. A gonfiare le quotazioni contribuisce la siccità di quest’anno in Brasile, che fa presagire raccolti limitati dal primo produttore mondiale in un quadro di forniture già scarse su scala globale. Peraltro a esacerbare ulteriormente le spinte suipotrebbe aver contribuito la corsa delle torrefazioni statunitensi ad accaparrarsi derrate, prima che entrino in vigore i dazi annunciati dal presidente eletto Donald Trump.