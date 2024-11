Anteprima24.it - Benevento, 27enne alla guida senza patente: denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio, durante le attività della Polizia di Stato unè statoin stato di libertà per.Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio hanno fermato un giovane sospetto che circolava nel centro didi una autoal seguito.Dai controlli effettuati sul posto, è emerso che a carico del soggetto sussistevano numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché risultava essere stato già contravvenzionato nello scorso mese di luglio perché trovato anche in quell’occasionedi un’autovettura.Nei suoi confronti, essendosi riscontrata una recidiva nel biennio, è scattata la denunciaAutorità Giudiziaria per, titolo mai conseguito, mentre il veicolo, di proprietà di una società di noleggio auto, è stato sottoposto a sequestro.