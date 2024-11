Thesocialpost.it - Agrigento, si ribalta con il trattore sulla Statale: morto a 50 anni Roberto Borgia

Leggi su Thesocialpost.it

immagine di repertorioCammarata () – Si chiamava, aveva 50ed era un agricoltore stimato nella comunità locale. La sua vita è stata tragicamente spezzata in un incidente sul lavoro mentre operava con il suoin un appezzamento di terreno lungo la189, nell’Agrigentino.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo su cui stava lavorando si sarebbeto, travolgendo il 50enne. “Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento”, hanno dichiarato i carabinieri intervenuti sul posto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, pernon c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.Indagini in corsoGli inquirenti stanno lavorando per chiarire cosa abbia potuto causare ilmento del, un evento che ha lasciato sotto choc l’intera comunità.