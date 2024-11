Lanazione.it - Acf Arezzo, continua il periodo difficile della primavera

, 27 novembre 2024 – Sfida combattuta quella tra le ragazze di Simone Gori e la Roma. Nel primo tempo occasioni per entrambe le squadre, con le amaranto che si fanno vedere in avanti con Marra e Mazzocchi, mentre i tentativi delle ospiti vengono disinnescati da Cardarelli. La prima frazione di gioco si chiude su una situazione di equilibrio. I secondi quarantacinque si aprono con un’occasione per Mazzocchi, che però non riesce a spedire la palla sul fondorete. Però, è la stessa attaccante che poco dopo conquista il calcio di rigore poi realizzato da Balducci. La Roma ritrova il pari dopo poco, grazie a Soares. A dieci minuti dalla fine la solita giocatrice delle ospiti batte nuovamente Cardarelli, siglando il goal del definitivo 2-1 in favoreRoma. Prima giornata del girone di ritorno per l’Under-17 di Spataro.