Gaeta.it - A aquara un 32enne trovato senza vita: altissima attenzione per le indagini

Un grave episodio si è verificato nella notte ad, un comune situato nella provincia di Salerno, dove è stato rinvenuto il corpodi un uomo di trentadue anni di origini romene. La scoperta ha scosso la comunità locale, in quanto il giovane era ben noto nella zona per il suo lavoro presso un'azienda di Roccadaspide. Le circostanze intorno alla sua morte sono avvolte nel mistero, ed è stata attivata un'indagine dalle forze dell'ordine per chiarire le cause di questo tragico evento.Il rinvenimento del corpo e le prime reazioniLa scoperta del corpo è avvenuta in una zona di campagna nei pressi del ponte di località Mainardi, una parte dinota per la tranquillità e per il suo paesaggio naturale. Sono stati i soccorritori del 118 a intervenire per primi, seguiti dai vigili del fuoco e dai carabinieri della stazione locale.