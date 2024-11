Ilgiorno.it - Vermezzo, l'ex assessore Maria Grazia Benedetto minacciata: un bossolo esploso e un “invito”: “Abbandona la politica”

con Zelo (Milano), 26 novembre 2024 – Una busta contenente une un messaggio minatorio che la invita a ritirarsi dalla. È quanto è stato recapitato a, exalla Cultura del piccolo Comune dell’Abbiatense, ai tempi della Giunta di centrodestra Cipullo e oggi consigliere comunale di minoranza (la Giunta attuale è di area di centrosinistra). L’esponente della Lega ha subito sporto una denuncia – per il momento contro ignoti – ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Ai militari dell’Arma l’indagine, quindi, finalizzata a capire se si tratti di un semplice scherzo di cattivo gusto o di qualcosa di più serio da non sottovalutare. La condannalavora assieme al marito nell’impresa di famiglia e, in ambito politico, non sembra essersi mai occupata di tematiche che possono aver toccato interessi o ambiti “a rischio” di collusione con la criminalità.