Gaeta.it - Star Wars: Skeleton Crew, la nuova avventura di Disney+ con Jude Law, debutta il 3 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha confermato ufficialmente la data di uscita di ““, unaserie live-action ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Questo attesissimo show, prodotto da Lucasfilm e interpretato daLaw, sarà disponibile a partire dal 3alle 3:00 del mattino , e i fan possono attendere l’arrivo dei primi due episodi. Ogni mercoledì, in seguito, verranno rilasciati nuovi episodi sempre alla stessa ora, promettendo un coinvolgente viaggio settimanale nei meandri della galassia.Trama e contesto diAmbientata in un periodo che si sovrappone a successi come “The Mandalorian“, “The Book of Boba Fett” e “Ahsoka“, la trama di “” si colloca attorno all’anno 9 ABY, un momento cruciale all’interno della cronologia di Guerre Stellari.