"Solo 5 minuti" è il nuovo singolo di Larossi

Dal 15 novembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi.“” è un brano che parla del senso di distacco e riflessione sulla vita contemporanea, attraverso una prospettiva ironica e disincantata. La quotidianità è vissuta con un ritmo lento, quasi apatico, rappresentato dal refrain “cinqueper fare niente”. La canzone gioca ironicamente sul concetto di “cinque” come scusa per procrastinare e far finta di essere impegnati. Il ritornello sottolinea la volontà di non affrontare davvero le aspettative degli altri ed evitare la pressione sociale. In realtà questo “non fare niente” rappresenta una ribellione silenziosa e ironica verso il mondo che ci circonda, un atto di resistenza, un modo per prendersi del tempo e sottrarsi alla dinamica sociale che spinge verso conformità e azioni dettate dall’esterno.