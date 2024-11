Thesocialpost.it - “Selvaggia Lucarelli? È una…”. Le frasi choc di Madonia dopo l’addio a Ballando con le stelle

Leggi su Thesocialpost.it

Le ultime ore sono state particolarmente turbolente per il programmacon le. Infatti, la produzione insieme alla Rai ha deciso di allontanare Angeloa causa di “divergenze professionali”. Questa scelta ha colto di sorpresa la concorrente Sonia Bruganelli, la quale, durante la sua apparecchiatura a La vita in diretta, ha mostrato incredulità e non è riuscita a fornire spiegazioni chiare su quanto accaduto.Recentemente, l’ex ballerino ha compiuto un gesto rivolto contro. Stando a quanto riportato da Novella 2000,si sarebbe scagliato, seppur in modo indiretto, contro la giudice del talent di Milly Carlucci.Nell’ultima puntata della trasmissione,aveva già polemizzato con laa seguito di una sua affermazione: “Sei una rosicona che rovina la giuria”.