Thesocialpost.it - Ramy investito dalla polizia, indagati il carabiniere alla guida e il 22enne sullo scooter

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degliper omicidio stradale in concorso sia iltunisino cheva lo, sia ildi 37 annidella vettura di servizio, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte diElgaml, un 19enne egiziano deceduto nella notte tra sabato e domenica scorsa durante un inseguimento. L’indagine, coordinata dal pm Marco Cirigliano sotto la direzione del procuratore Marcello Viola, mira a chiarire le circostanze dell’incidente avvenuto lungo viale Ripamonti a Milano.L’inseguimento e lo schianto fataleSecondo le prime ricostruzioni, il tragico evento si è verificato dopo che locon a bordoElgaml e il conducentenon si era fermato a un posto di blocco in via Farini. Durante l’inseguimento, l’analisi preliminare delle telecamere di sorveglianza ha evidenziato una possibile collisione accidentale tra la parte anteriore della vettura dei carabinieri e quella posteriore dello