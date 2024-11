Terzotemponapoli.com - Rambaudi su Napoli-Roma: Costanza sulla gestione tattica degli azzurri

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore Roberto, intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, ha analizzato la recente sfida tra, fornendo interessanti spuntisolidità e il futuro della squadra azzurra. Ladelnei risultatiha evidenziato come ilsia ormai una squadra costante nei risultati, un elemento chiave per il successo. “La bravura di un allenatore sta nel capire il materiale umano che ha a disposizione”, ha sottolineato, ponendo l’accento sul ruolo cruciale del tecnico nel valorizzare i giocatori a disposizione. A prescindere dall’estetica del gioco, ciò che conta sono i risultati ottenuti sul campo, che dimostrano la solidità e la competitività della squadra.: solidità come prioritàSecondo, ilha dimostrato di essere una squadra capace di adattarsi alle difficoltà e di affrontare le partite con pragmatismo.