Gaeta.it - Parcheggio interrato a Castel Sant’Angelo: il contrasto tra decisioni politiche e opinioni tecniche

Facebook WhatsAppTwitter Un’ampia discussione si è sviluppata attorno alla proposta di realizzare unnei pressi di, con la delibera approvata dal Consiglio del I Municipio il 28 marzo 2024. L’iniziativa ha suscitato un ampio dibattito tra le diverse forzeed enti competenti, evidenziando le tensioni tra la giunta locale e l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri. Le preoccupazioni sono emerse in risposta non solo all’opinione negativa espressa dal Municipio, ma anche a quelle di esperti locali riguardo all’impatto ambientale e alla sicurezza della zona.La presa di posizione del ComuneIl Consiglio del I Municipio si è unito in un voto bipartisan contro il progetto di costruzione del, espresso in una delibera che afferma la contrarietà a tali opere all’interno di spazi verdi e aree naturali.