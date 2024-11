Lanazione.it - Palazzetto e Dogali La guerra degli spazi

CARRARA Ci sono le guerre dichiarate e guerre fredde, conflitti all’interno della stessa disciplina sportiva e quelle trasversali ad altri sport. E poi c’è la battaglia delle battaglie: quella contro il Comune, accusato da tutte le società (ma solo quando ciò che viene ottenuto non corrisponde a quanto richiesto) di non predisporre regole giuste. Palazzo civico ci mette del suo, nel corso dei decenni ha tollerato, se non incentivato, cattive abitudini e poi ha sottovalutato, se non proprio ignorato, il bisogno di nuoviper fare sport. Una crescita che interessa società e sport praticati, una quantità sempre maggiore di giovani che fanno sport. E mentre nei discorsi ufficiali si sottolinea sempre l’importanza di coinvolgere i giovani nello sport per sottrarli alla strada, alla mala movida e alla dipendenza dai telefonini, dall’altra negli ultimi decenni non si è fatto niente.