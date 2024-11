Anteprima24.it - Ospedale Fatebenefratelli, nuovo laser per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Sacro Cuore di Gesù di Benevento si è dotato di unad Olmio di ultima generazione. Si tratta – ha spiegato il di responsabile dell’U.O. di Urologia dott. Aniello Russo, di una nuova tecnologia che consentirà di migliorare l’offerta per il. Ildi Benevento – ha aggiunto il dott. Russo – è fra i centri in Campania con maggiore esperienza nelmini-invasivo per la patologia. Sono stati, infatti, trattati numerosi pazienti con le metodiche di GREENe REZUM.Ilconsentirà di ridurre ulteriormente i tempi di degenza (2 – 3 giorni) e di recupero post operatorio. L’enucleazione dell’adenoma prostatico con la nuova tecnologia è indicata anche in pazienti anziani e con patologie concomitanti per le quali – prosegue il primario – si assumono antiaggreganti ed anticoagulanti.