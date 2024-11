Lanazione.it - Ora obiettivo risalita con nuovi innesti

Il derby per ripartire. I tre punti conquistati nella stracittadina, valevole per la tredicesima giornata del girone D, valgono oro per il Prato. Per il morale, dato che i biancazzurri non ottenevano il massimo della posta in palio da un mese (e al Lungobisenzio addirittura dallo scorso marzo), ma anche per la classifica. Mandando al tappeto la Zenith con il minimo scarto, Remedi e compagni sono saliti a quota 14 punti, staccando proprio i cugini e abbandonando così la penultima posizione della graduatoria. Adesso la truppa allenata da Marco Mariotti occupa l’undicesima piazza, in compagnia di Piacenza, United Riccione e Progresso. Il peggio sembra alle spalle, ma occhio perché pensare che i problemi sono risolti sarebbe un grave errore. Non a caso, sono in arrivo altri cambiamenti in casa biancazzurra.