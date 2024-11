Gaeta.it - Operazione antidroga: 16 arresti nel Lazio per traffico di stupefacenti e usura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, un’importantecongiunta tra Carabinieri e Polizia ha portato all’arresto di 16 individui nel. I deferiti sono accusati di diversi reati, tra cuidi sostanze, estorsione e, in un’inchiesta condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma.L’coordinataL’, avviata all’alba, ha visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine delle province di Latina e Roma. Circa 80 Carabinieri e 50 agenti di Polizia sono stati mobilitati per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma. Questo massiccio dispiegamento di forze nella zona di Latina, Fondi, Itri, Roma, Ardea e Viterbo sottolinea la serietà delle accuse e l’intensità dell’.La nota congiunta fornita da Carabinieri e Polizia indica che le indagini hanno messo in luce un’organizzazione dedita aldi droga, con aggravanti legate all’uso delle armi.