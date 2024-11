Gaeta.it - Noleggiare e il trade: un 2024 di crescita nel settore

L'aziendacontinua a espandersi, consolidando il suo rapporto con le agenzie di viaggio grazie a nuove strategie e aperture. Laè accompagnata dalla crescente attenzione sulla mobilità sostenibile, organicamente integrata nella sua offerta. Grazie a nuove nomine nel suo team di sales account, l'azienda si mostra pronta ad affrontare le sfide e a capitalizzare l'interesse per il turismo e il noleggio veicoli.delle agenzie di viaggio partnerha registrato un notevole incremento delle agenzie di viaggio partner, grazie a nuove aperture strategiche nel territorio. Laura Spatola, head of sales di, ha commentato come la stagione si sia chiusa in modo soddisfacente. Quest'anno ha visto un ritorno a condizioni di mercato tradizionali, caratterizzate da una flotta diversificata e una rete tariffaria competitiva.