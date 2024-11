Gaeta.it - Milano sotto l’indagine per omicidio stradale: coinvolti un carabiniere e un giovane tunisino

Facebook WhatsAppTwitter La piaga della sicurezzatorna a far parlare di sé a, dove una drammatica vicenda ha scosso la comunità. In seguito a un incidente mortale, sia unalla guida di un veicolo di servizio che un, conducente di uno scooter, sono stati iscritti nel registro degli indagati perin concorso. Una tragica storia che ha segnato la vita di Ramy Elgaml, un ragazzo di 19 anni egiziano che ha perso la vita nello scontro.I fatti dell’incidente mortaleLa notte tra sabato e domenica scorsi, Ramy Elgaml si trovava a bordo di uno scooter quando è stato coinvolto in un incidente che non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, ilstava percorrendo le strade diquando è stato inseguito da un’auto dei carabinieri.