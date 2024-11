Ilrestodelcarlino.it - Maxi vincita di 50mila euro alla tabaccheria Monaldi

La dea bendata è tornata a baciare la, in piazza delle Erbe a Porto Recanati. Un sessantenne del posto ha giocato lo scorso weekend una schedina da 5del SuperEnalotto efine si è beccato unada quasi. Infatti, nel sorteggio che c’è stato sabato sera, sono venuti fuori ben quattro numeri su cinque rispetto a quelli che lui che aveva deciso di giocare. "Ormai si può dire che la fortuna bacia i nostri clienti – spiega Emilio(nella foto), titolare con la famiglia dellaportorecanatese –. Il vincitore è un uomo sulla sessantina che abita in città e spesso vieni qui a giocare, cosa che ha fatto anche sabato mattina. L’estrazione c’è poi stata in serata e, come si può vedere, lui ha azzeccato nella sua schedina quattro numeri sui cinque, ossia 15, 29, 32, 35 e 67.