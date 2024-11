Gqitalia.it - Max Verstappen è diventato campione del mondo di Formula 1 con un orologio esclusivo

Leggi su Gqitalia.it

Maxè il pilota del momento. Per quanto adoriamo incondizionatamente Alonso, Hamilton o altri, come Lando Norris, abbiano vissuto una grande stagione e in questo momento non c'è nessuno come il pilota della Red Bull (a prescindere dal tifo). Questo fine settimana è stato proclamato, senza sorpresa,deldi1 per la quarta volta consecutiva al Gran Premio di Las Vegas.Dopo una stagione tutt'altro che facile, l'olandese si è unito al club dei piloti con quattro titoli mondiali consecutivi: Hamilton, Vettel e Schumacher. Per celebrare un traguardo così importante,ha sfoggiato il suopiù speciale. Un TAG Heuer unico che solo lui possiede: il cronografo Monaco Split-Second.AUTO-PRIX-F1-USA-RACEMax, pilota olandese della Red Bull Racing, parla con la stampa dopo aver vinto il suo quarto titolo mondiale consecutivo diUno al termine del Gran Premio diUno di Las Vegas a Las Vegas, Nevada, il 23 novembre 2024.