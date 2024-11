Lapresse.it - Mattarella: “L’Italia non si arrende di fronte alle tragedie”

“Nelle, la Repubblica ha sempre saputo essere presente, con le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, le Forze armate, la Protezione Civile – nata proprio sulle spinte dell’emergenza – il sistema delle autonomie locali, le energie della società civile.non si“. Così il presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla cerimonia in occasione del 30esimo anniversario dell’alluvione che colpì Alessandria e alcuni Comuni limitrofi. “Fenomeni naturali avversi vedono in campo, in prima linea, l’esercito dei Sindaci, quella rete preziosa delle associazioni di volontariato: gli ‘angeli del fango’ come sono stati definiti”, ha aggiunto. Alluvione Alessandria,: “Fare memoria è appello a senso comunità e responsabilità”“Lelasciano tracce irreversibili nel cuore e nella mente delle persone, nei luoghi.