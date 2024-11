Terzotemponapoli.com - Lukaku nel Napoli di Conte

match winner di-Roma: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. La gara con la Roma è stata decisa dal giocatore più atteso. Ilha portato a casa tre punti pesantissimi ed il contro-sorpasso a Inter, Atalanta e Fiorentina grazie alla zampata di Romelu. Nonostante qualche critica di troppo nell’ultimo periodo, dovuta probabilmente alle aspettative, al livello altissimo di centravanti ammirati negli ultimi anni dalla piazza partenopea ed anche alla tipologia di gioco, l’attaccante belga continua ad incidere come pochi altri considerando il numero di occasioni a disposizione.ad oggi, nonostante le prime due gare saltate e l’inizio a rilento per il discorso preparazione, è a quota 5 gol e 4 assist, quasi tutti pesantissimi. In una squadra che ha comunque l’attacco meno prolifico delle sei squadre d’alta classifica.