Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si comincia con la seconda partita!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:01 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ac4 Ac5. L’Italiana sullaera!10:00 Tutto pronto!9:58 Ieri a effettuare la prima mossa cerimoniale era stato il CEO di Google DeepMind Demis Hassabis. Quest’oggi la effettua il Maestro Internazionale di Singapore Tan Lian Ann, 10 volte campione nazionale e sostanzialmente il più significativo giocatore mai avuto dal Paese.9:57è già seduto al tavolo, è arrivato anche, e ora sono introdotti da Maurice Ashley.9:55 L’arrivo diin sala di gioco.arrives for Game 2!#pic.twitter.com/30S3hiV0BM— chess24 (@chess24com) November 26,9:52 Nella storia dei match mondiali (ed escludendo i tornei valevoli in tal senso), quella di ieri è stata la 27a volta in cui sullaera si è avuto un risultato decisivo nella prima