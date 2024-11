Linkiesta.it - Le “gemme rare” del turismo non esistono

Secondo un report pubblicato da Skyscanner relativo ai Travel Trends 2025, la spinta verso le attività comunitarie sta rimodellando le scelte di viaggio: viaggiatori e viaggiatrici desiderano vivere esperienze condivisibili con persone con interessi simili, per sentirsi parte di un gruppo. Si viaggerà di più, e in posti diversi. Secondo il report, infatti, i trend del settore saranno dettati dall’ascesa di serie tv sui dietro le quinte di eventi sportivi, come per esempio “Drive to Survive” e “Full Swing” su Netflix, che hanno catturato una nuova fetta di pubblico: il ventisei per cento delle persone tra i venticinque e i trentaquattro anni anni prevede di viaggiare per assistere a un evento sportivo nel 2025. Sempre secondo il report, tra le ragioni del successo di questa tendenza ci sono le piattaforme, dove vengono pubblicati contenuti che promuovono questo tipo di esperienze: tra gli esempi viene menzionato l’hasthag #golftok, che attualmente conta trecentotredici milioni di visualizzazioni su TikTok, o i centododici milioni di visualizzazioni per l’hashtag #silverstone, il circuito automobilistico nel Regno Unito.