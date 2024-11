Ilgiorno.it - La lite, poi gli schiaffi e i pugni. Da Albosaggia a Sondrio mistero sulla notte di violenze

Leggi su Ilgiorno.it

Era già quasi l’alba di domenica ad, località Porto, quando sul piazzale-parcheggio su cui si affacciano alcuni locali, a quell’ora ormai chiusi, è scoppiato il primo alterco. Parole grosse, spintoni, minacce e qualche ceffone. A venire alle mani un maghrebino e due giovani italiani. I motivi? Futili, ma esasperati dai troppi drink (e forse non solo) che avevano iniziato a bere quando era ancora sabato. Il litigio, per il quale sono intervenuti anche i carabinieri, si è poi concluso con due ragazzi del posto feriti e trasportati in ospedale ain codice verde, dunque in condizioni non preoccupanti. Quella che sembrava una situazione ormai normalizzata non si è tuttavia rivelata tale perché si è rinfocolata poche centinaia di metri più avanti, in direzione centro città, nel piazzale del distributore di carburante che affaccia su via Vanoni, quasi di fronte al Tennis Club.