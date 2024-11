Lettera43.it - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il cessate il fuoco in Libano

Ildimartedì pomeriggio haun piano per ililin. Lo ha detto in serata il premier Benyamin Netanyahu in un discorso alla nazione, aggiungendo che nelle prossime ore sottoporrà il piano all’intero, raccomandandone l’approvazione. Netanyahu non ha fornito alcun dettaglio sull’accordo durante il suo discorso, e non è ancora chiaro quando entrerebbe in vigore. Secondo i media libanese entrerà in vigore mercoledì. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà un discorso alle 20:30, secondo la Casa Bianca.Netanyahu: «Attaccheremo di nuovo se Hezbollah si arma o ricostruisce infrastrutture vicino al confine»Netanyahu ha detto che Hezbollah «non è più lo stesso» e che Israele ha spinto il gruppo militare libanese «indietro di decenni».