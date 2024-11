Ilrestodelcarlino.it - Il futuro incerto del teatro. Ristrutturare il Novelli costerebbe 10 milioni. I dubbi della maggioranza

Il ritorno in scena delè molto lontano. E il suo. Perché servirebbero tanti, tantissimi soldi per rimettere a posto ildi Marina centro. Ilè chiuso da quando ha aperto il rinato Galli, nel 2018. Da allora ha ospitato alcuni piccoli eventi, poi più nemmeno quelli. Ildi via Cappellini "non è più sicuro", aveva ribadito (giusto un anno fa) l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli. In questi mesi sono stati eseguiti tutti i necessari accertamenti tecnici, sia per valutare le condizioni dell’edificio dal punto di vista statico e sismico, sia per capire quali interventi serviranno per riqualificare il. La relazione dei tecnici non ha portato buone notizie: per rimettere a posto ile renderlo di nuovo fruibile, servirebbe lavori per un importo che viaggia intorno ai 10di euro.