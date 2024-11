Napolipiu.com - Hamsik rivela: “Allegri mi voleva, rifiutai Milan e Juve. Vi dico una cosa su Maradona”

L’ex capitano azzurro si è raccontato a Repubblica: dalla sua Academy al retroscena sul, fino all’attualità degli azzurri.Il legame tra Mareke il Napoli resta indissolubile. L’ex capitano azzurro, intervistato da Repubblica, ha parlato del suo presente da allenatore in formazione e del suo amore per i colori partenopei.si sta dedicando alla sua Academy in Slovacchia: “Ero subentrato come socio nel 2012 e l’ho rilevata in toto sette anni dopo. È il mio orgoglio: ho costruito due campi regolamentari, uno in sintetico. Abbiamo tesserato 350 ragazzi, dall’Under sette fino alla prima squadra”.Sul suo futuro in panchina: “A giugno finirò il mio corso a Coverciano e a settembre spero di prendere il patentino. Mi entusiasma la carriera di allenatore, è il mio futuro. La panchina è stata un amore a prima vista”.