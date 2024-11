Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi parla dei suoi sentimenti per Giglio: “Ecco quando ho capito che mi piaceva veramente!”

Nel corso dell’ultima puntata del, andata in onda sabato su Canale 5 in prima serata (clicca QUI per leggere il resoconto), le coppie che si sono formate in questi mesi all’interno del reality sono state divise, per mettere alla prova i loro.Per questo motivo Shaila Gatta, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Federica Petagna esono rimasti in Casa insieme ai loro compagni, mentre Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez, Alfonso D’Apice esono stato relegati in tugurio, dove hanno avuto modo di confrontarsi tra loro anche in merito alle reciproche situazioni sentimentali.Spronata da Mariavittoria,ha raccontato la sua storia con, raccontando per prima cosahadi provare un interesse per il ragazzo:Hochemidopo tre settimane che sono entrate, è stata una cosa che cresceva sempre di più.