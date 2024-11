Tpi.it - Gianmarco Tamberi a Belve: “Non mi piace quello che faccio. Mio padre? Mi sono sentito tradito” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

: “Non miche”Dalla delusione di Parigi ai successi in carriera fino al travagliato rapporto con il: è unineditoche si racconta a, la cui seconda puntata va in onda su Rai 2 nella serata di martedì 26 novembre.Nel corso dell’intervista di Francesca Fagnani, di cui è stata fornita un’anticipazione, l’altista ha rivelato: “Non avere un rapporto con mioè il fallimento più grande della mia vita. I punti bassi nel nostro rapportostati veramente tanti e questo è il motivo per cui una relazione si deteriora a tal punto che diventa complicato metterci delle pezze”.Riguardo alle dure regole imposte dai genitori, invece, l’atleta afferma: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te.