Farmaco sperimentale un nasale spray contro l’Alzheimer

Un futuro in cui unopossa contrastare l'Alzheimer non è più solo fantascienza. Grazie a uno studio condotto dai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, emerge una promettente strategia terapeutica per combattere il declino cognitivo associato a questa devastante patologia. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, apre la strada a nuove possibilità di cura mirate, sfruttando l’inibizione di un enzima chiave, lo zDHHC, tramite somministrazione di farmaci per via.L’enzima zDHHCAlla base dello studio vi è la scoperta che nel cervello dei pazienti affetti da Alzheimer si rileva un eccesso dell’enzima S-aciltransferasi (o zDHHC), il quale gioca un ruolo cruciale nel declino cognitivo.