Ilfattoquotidiano.it - Eurasia Motor Company rilancia in Italia con il suv EMC Sette e il pick-up Foton Tunland V9

Con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato automobilisticono,ha presentato il suo ambizioso programma per il 2025. La società è nata l’intento di portare inuna selezione di veicoli dei principali brand cinesi, come EMC e, proponendo automobili dal design moderno e dalla tecnologia avanzata, ma caratterizzate soprattutto da un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. Come due novità presentate: il suv di fascia alta EMC, progettato per offrire un mix di comfort e hi-tech, e il-up ibridoV9, pensato sia per i professionisti sia per chi cerca prestazioni robuste e versatilità.Alla guida dic’è Federico Daffi, socio fondatore e amministratore delegato, che ha saputo imprimere una visione strategica chiara, puntando su innovazione, qualità e una rete distributiva capillare.