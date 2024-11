Gaeta.it - Cortometraggio contro la violenza sulle donne: in anteprima “Effetto personale” al teatro Garibaldi

Facebook WhatsAppTwitter Und’impatto, dedicato alla lottala, ha fatto il suo debutto aldi Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. ““, questo il titolo del film, è stato presentato nell’ambito dell’evento “. questo non è amore”, organizzato dalla questura locale in occasione della Giornata internazionaleladi genere. La presenza del Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha conferito ulteriore importanza all’evento che ha visto riuniti rappresentanti delle istituzioni e della società civile.Il messaggio delLa trama di “” ruota attorno a due protagoniste, una italiana e una donna dell’Est Europa, entrambe vittime di. I caratteri delle duevengono esplorati in una narrazione che cerca di riflettere la complessità delladi genere e l’importanza della denuncia.