Chi è il nuovo segretario del Tesoro americano nominato da Trump

Ve l’immaginate se fosse stato eletto presidente degli Stati Uniti qualcuno che avesse dato l’economia in mano a un uomo di George Soros – per lo più sposato a un altro uomo con cui ha procreato due figli attraverso l’utero in affitto? Insomma, qualcuno che se fanno il G7 in Italia e viene in rappresentanza della Casa Bianca corre il rischio pure di venire arrestato in base a quella recente legge con cui la maggioranza di Giorgia Meloni ha voluto rendere la maternità surrogata reato universale? Be’, direte: Donaldè stato votato appunto per evitare che una cosa del genere potesse verificarsi. E invece è proprio il presidente eletto ad aver oraall’Economia Scott Bessent! Un laureato a Yale classe 1962, discendente da ugonotti francesi, che un anno dopo aver concluso l’Università fu subito ingaggiato nel Soros Fund Managment, divenendo in breve tempo responsabile dei suoi affari nel Regno Unito.