Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano prima sconfitta

Pisa 26 novembre 2024 – Nell’undicesima giornata del girone di andata diCategoria, nel girone A grande impresa del Pontasserchio che inchioda lo 0 – 0 sul campo della capolista Fivizzanese. Una bella soddisfazione per la squadra di mister Carboni. Pontasserchio adesso sesto con quindici punti a meno due dal Monzone quinto. Arriva invece lastagionale in campionato per il, che cede in casa di fronte alla Carrarese Giovani, una delle principali pretendenti al titolo insieme alla capolista Fivizzanese che pareggiando col Pontasserchio allunga almeno solo di un punto sui biancorossi. Gli ospiti partono subito forte e, dopo pochi minuti, colpiscono un palo. La Carrarese trova poi il vantaggio con un lancio lungo che sorprende la difesa biancorossa, portandosi in vantaggio.