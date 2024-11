Bimba di un anno mangia formaggio a latte crudo da un caseificio trentino | finisce in ospedale Ritirati i lotti dal mercato

Leggi su Open.online

Ha contratto la sindrome emolitico-uremica (Seu), a causa dell’Escherichia Coli, presa per averto delprodotto in undella valle di Fiemme. Questo il caso che ha coinvolto una bambina di appena un, residente a Cortina d’Ampezzo. A renderlo noto è stata l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). Non appena informata dai colleghi della Regione Veneto, l’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria del Dipartimento di prevenzione dell’Apss ha attivato le procedure di controllo e ha disposto il ritiro di alcunidia cui presumibilmente appartiene il prodotto consumato. A tutela della salute pubblica il Dipartimento di prevenzione di Apss ricorda che i prodotti a base dinon vsomministrati ai bambini sotto i 5 anni di età e alle persone anziane.