Liberoquotidiano.it - "Atteggiamenti intollerabili". Madonia cacciato da Ballando, interviene Rita Dalla Chiesa; ecco chi accusa

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo acon le stelle, Rai 1": l'onorevole di Forza Italia, che è anche membro della Vigilanza Rai e vice presidente dei deputati azzurri, lo ha scritto in una nota, riferendosi al caso Angelo, il maestro di danza con cui la trasmissione di Milly Carlucci ha deciso di interrompere la collaborazione per via di "divergenze professionali". Nel mirino dellaci sono finiti anche quelli che lei ha definito "narcisistici di alcuni giurati. (Lucarelli e Mariotto)". Ma non solo, anche la "non presa di posizione della padrona di casa", cioè la conduttrice Milly Carlucci; i "problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli Italiani che vorrebbero solo rilassarsi".