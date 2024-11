Ilfattoquotidiano.it - Attacco record di 188 droni russi in Ucraina: danni ma nessun ferito. I Verdi europei: “Accelerare con l’invio di armi a Kiev”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si arranca sul campo, si arranca nei Palazzi. Questa notte Mosca avrebbe condotto uncon 188 aerei senza pilota. Si tratta del numero più alto dimai lanciati dallaa dall’inizio della guerra. Le truppe di ingegneria radiofonica dell’Aeronautica militarehanno rilevato anche 4 missili balistici Iskander-M. Lo riporta Ukrinform. Alle 9 (ora locale), le difese aeree ucraine avevano abbattuto 76nelle regioni di, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Odessa e Mykolaiv. Altri 95sono andati persi, mentre 5 sono volati in direzione della Bieloa. “Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomii in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei– si legge in un comunicato -.