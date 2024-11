Alessio Boni e Omar Pedrini a Pontedera | ‘Uomini si diventa – nella mente di un femminicida’

Leggi su Corrieretoscano.it

sidi unSold out il teatro Era di, provincia di Pisa, pere il musicistaPedrin. Protagonisti del readingsidi una sole 24 ore di distanza dalla prima rappresentazione in programma al Teatro Carcano di Milano il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli autori disi’ sono Massimo Carlotto, Andrea Colamedici, Pino Corrias, Edoardo Erba, Maurizio De Giovanni, Marcello Fois, Daniele Mencarelli, Francesco Pacifico.: ““Questo progetto è un viaggio. Un viaggio immaginariodel carnefice, che uccide in tanti modi, non solo con un’arma. Un viaggio ideato dal Teatro Carcano, scritto da otto autori, volutauomini, e interpretato da me e: insieme denunciamo noi stessi come rappresentanti di una categoria, in un momento di autocoscienza collettiva di cui, oggi più che mai, sentiamo il bisogno”.