Gaeta.it - Zelensky avverte: la situazione a Donetsk rimane critica mentre continuano gli attacchi russi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il conflitto in Ucraina continua a evolversi, con il presidente Volodymyrche riconosce le difficoltà persistenti in determinate regioni. Recenti dichiarazioni puntano il riflettore sulla regione di, in particolare sull’area di Kurakhove, che sta vivendo un’intensificazione degli scontri. Questa gara di attrito tra le forze di Mosca e quelle ucraine è caratterizzata da una sussistenza disenza sosta, sollevando un grave allerta internazionale in merito alla stabilità nella regione.Lamilitare aè diventato uno dei fulcri principali del conflitto, un’area dove le tensioni sono visibili quotidianamente. Durante un incontro con Oleksander Sirski, capo dello Stato Maggiore,ha dichiarato che il contesto militare“molto difficile” e che le unità ucraine stanno cercando attivamente di “rafforzare le loro posizioni” per resistere all’avanzata russa.