Violenza sulle donne, Gino Cecchettin "Vita è sacra e va preservata"

ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la. Io vorrei che non fosse solo una giornata fine a se stessa ma deve essere il simbolo di un percorso che deve essere valido per tutto l’anno. Portate rispetto allee ricordatelo non solo il 25 novembre ma ogni giorno, quando vi alzate e affrontate la giornata”. Lo afferma– padre di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato – in un videomessaggio registrato alla Panchina Rossa della Camera dei Deputati.sat/mrv (Fonte video: Camera dei Deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo