Unicredit Giorgetti frena sull’operazione | Comunicata ma non concordata con il governo

Giancarlolanciata dae riguardante Banco Bpm, annunciata nella mattinata del 25 novembre. Il ministro dell’Economia sta ventilando l’utilizzo del golden power per fermare tutto. Lo ha detto lui stesso spiegando che l’operazione è stata «ma noncol». Poi ha aggiunto: «Come è noto esiste la golden power. Ilfarà le sue valutazioni, valuterà attentamente quandoinvierà la sua proposta per le autorizzazioni del caso». Il golden power è lo strumento che può utilizzare ilper fermare determinate operazioni finanziarie.L’operazione di, come riportato da Repubblica, ha proseguito: «Citando von Clausewitz il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti, poi chissà che magari questa volta questa regola non sarà vera».