Agi.it - Una Nessuna Centomila: "La situazione delle donne peggiora. Il paese non è cambiato culturalmente"

AGI - Un femminicidio ogni tre giorni. Secondo l'XI Rapporto Eures sul fenomeno, sono 99 leuccise in Italia tra il 1 gennaio e il 18 novembre 2024. Perché lanon cambia nonostante se ne parli, si facciano i processi, ci siano condanne? AGI lo ha chiesto a Lella Palladino, vice presidente della Fondazione Una. "Lanon cambia - spiega - perché le misure poste in campo non sono realmente efficaci, il sistema normativo si è implementato molto negli anni e sarebbe adeguato se venisse applicato, ma le leggi camminano sulle gambe degli uomini e ilnon si èda un punto di vista culturale". Le istituzioni si muovono in modo non adeguato? "Le istituzioni in questo momento non stanno mostrando la capacità di andare oltre le dichiarazioni di intenti e, anzi, lanelcome dimostrano tutti i dati dell'EIGE.