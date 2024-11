Gaeta.it - Truffa telefonica a Glorenza: un ventenne denunciato dai Carabinieri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unaha colpito un cittadino dia luglio, portando alla denuncia di un giovane italiano da parte deidi Silandro. L’autore della frode ha utilizzato un metodo tipico di queste pratiche illecite, ingannando la vittima con un’offerta apparentemente vantaggiosa per l’acquisto di un motore usato.I dettagli dellaIl raggiro è iniziato con una telefonata effettuata dal, che si è spacciato per un dipendente di una società che si occupa della vendita di ricambi per auto. Per rendere più credibile l’offerta, ha utilizzato un’utenzaintestata a un individuo completamente all’oscuro della situazione. Questa è una tecnica comune tra itori, che spesso scelgono numeri di telefono a caso per mascherarsi e rendere difficile la loro identificazione.