Lapresse.it - Stop di Giorgetti su Unicredit: “Operazione non concordata, c’è golden power”

L’disu Banco Bpm è stata “comunicata ma noncon il governo. Anche perché come noto esiste la, il governo farà le sue valutazioni, e valuterà attentamente quandoinvierà la sua proposta per le autorizzazioni del caso”.Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarloa margine di una audizione in Parlamento. “Citando von Clausewitz, il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti. Poi chi sa magari stavolta questa regola.”, ha detto il ministro.