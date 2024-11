Gamberorosso.it - "Sono io il vero bambino Kinder, basta con i furti di identità". La confessione dopo anni di silenzio

Leggi su Gamberorosso.it

I più grandi ricorderanno il volto di Günter Euringer, ildegli’70, ma il sorriso più famoso dell’industria dolciaria cambiò nel 2004, e il nuovo testimonial era italiano. Matteo Farneti, 31, di Castel Maggiore (Bologna), oggi rivendica quel ruolo mantenuto con orgoglio fino al 2019.Chi era il«Era il 2004, mia madre vedeva in me qualcosa di speciale e spesso viaggiavamo per i set pubblicitari» racconta Farneti, che oggi lavora come modello mentre studia management dello sport. «L’incontro con gli agenti della Ferrero fu casuale:vari provini,stato scelto e da allora partì un’esperienza meravigliosa. I ricordi più dolci che ho? La sorpresa di trovare il mio volto in ogni angolo di mondo, dalla Repubblica Ceca fino all’Australia, i regali dei fan sparsi ovunque e le reazioni dei miei compagni con quella merenda tra le mani: Matte, ma sei proprio tu?».