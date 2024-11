Lanazione.it - San Casciano dei Bagni, piantato l’Albero di Falcone alla scuola primaria

Sandei(Siena), 24 novembre 2024 – In occasione della Giornata Nazionale del, si è svolta una importante cerimonia“Angeli di San Giuliano di Puglia” di Sandei. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Chiusi hanno effettuato la piantumazione di una talea deldi, e hanno svolto un incontro con gli alunni, trattando argomenti di educazionelegalità ambientale.cerimonia era presente l’amministrazione comunale, che ha sostenuto l’iniziativa. Ogni anno, infatti, viene celebrata la Festa del, e nel corso delle ultime edizioni sono state messe a dimora delle piante in tutto il territorio comunale. Sandeidi“Anche quest’anno, come ogni anno, l’amministrazione comunale ha condiviso con piacere insieme alle scuole del comune la giornata speciale dedicata agli alberi, che in questa occasione rappresentano il simbolo del progresso civile, ecologico e sociale.