Saldi invernali 2025 in Toscana, quando iniziano? Ecco la data

Firenze, 25 novembre 2024 – C’è già unaper iin: nella nostra regione inizieranno sabato 4 gennaio. Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha decido ladi inizio delle vendite di fine stagione invernale, stabilendo il primo giorno feriale antecedente l'Epifania votando all’unanimità per il 4 gennaio. “La normativa regionale prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l’avvio dei- ricorda Confcommercio Firenze -. Isono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento". Idevono quindi riguardare la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate.